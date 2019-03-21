Брюссель, 21 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Сборная России по футболу начнёт отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года выездным матчем со сборной Бельгии. Встреча состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн».

(сс) flooy Футболист

Сборная Бельгии считается фаворитом группы I, в которой также выступают команды Казахстана, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

Бельгийцы являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2018 года, который прошёл в России. Они потерпели единственное поражение от Франции в полуфинале, а в матче за третье место обыграли англичан. В настоящий момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА.

Сборная России также считается одним из фаворитов в борьбе за путёвку на Евро. Болельщики команды ориентируются, в первую очередь, на успешное выступление сборной на домашнем чемпионате мира, где подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала. Тем не менее, настораживает поражение от сборной Швеции (0:2) в Лиге наций.

Напомним, в марте сборная России сыграет два матча — с Бельгией 21 марта, а с Казахстаном 24 марта.

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