Якутск, 21 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В Якутии на 332% увеличилось количество случаев изнасилования, а число аналогичных преступлений, совершённых в отношении детей, выросло втрое. Такие данные были озвучены министром внутренних дел республики Владимиром Прокопенко на заседании Госсобрания республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)kheinz Ребенок

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По словам политолога и журналиста Виталия Обедина, была также приведена статистика, в соответствии с которой в полтора раза возросло количество совершения развратных действий против детей.

«Но разве это повод собираться толпой в «Триумфе» с мэром и главой республики? Ни один депутат на это даже не обратил внимания. Ну насилуют детей и насилуют, бывает. Все носятся с мигрантами. Ау! Павел Ксенофонтов, Валерий Лютый, Виктор Федоров (депутаты Госсобрания республики — прим. ИА REGNUM ), не хотите здесь какую-нибудь парламентско-общественную комиссию создать?» — написал Виталий Обедин в соцсети.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутию пятый день лихорадит после того, как жительница республики обратилась в следственные органы с заявлением о том, что её похитил и изнасиловал мигрант. В тот же день жители республики вышли на несанкционированный митинг, а затем собрались многотысячной толпой в спорткомплексе «Триумф», люди активно выражали своё недовольство действиями мигрантов. Некоторые жители Якутска отправились громить овощные киоски гастарбайтеров, один мужчина угрожал гражданину Таджикистана пистолетом, за что был задержан. В полиции мотивы своих действия якутянин объяснил так: «Нанёс побои, чтобы он уезжал отсюда».