Москва, 21 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Регионы России с самой большой продолжительностью рабочей недели, перечисленные Росстатом, вовсе не показатель трудолюбия, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что дольше всего работают в Севастополе, а меньше всего — в Республике Алтай, он отметил:

Абрам Архипов. Поденщицы на чугунолитейном заводе. Около 1896

«Продолжительность рабочего дня зависит, само собой, не от особенностей регионального менталитета. От характера работы и природных условий. Традиционный труд — крестьянский. Одно дело, если мягкая южная погода позволяет что-то делать в полях и зимой, другое, когда в декабре и январе носу на улицу из-за морозов и вьюг не высунешь. И световой день просто ничтожен. Но ведь офисным работникам и интеллектуалам это не критично? Конечно. Это как раз второй фактор. Условия природные важны для регионов, где доля интеллектуального труда невелика. Вот и получается, будто жители регионов лентяи. Они хотели бы нормально работать, да негде…

Что же до мужчин и женщин, то их трудовое неравенство у нас в стране очевидно (что и власти признают). Поэтому, с одной стороны, мужчины работают как начальники — дольше. С другой — на женщинах дом и семья. Поэтому они стремятся сократить свой рабочий день. Ну да мы понимаем, что в реальности трудятся они ещё энергичнее и тяжелее. Только этот домашний труд не больно учитывается».

Напомним, ранее Росстат сообщил среднюю фактическую продолжительность рабочей недели занятого населения трудоспособного возраста (она составляла 37,1 часа), на основании которой был сделан вывод, что больше всего работали в Ставрополе (39 часов в неделю), тогда как Республика Алтай оказалась в числе «ленивых» регионов (32,9 часа).