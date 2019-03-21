Санкт-Петербург, 21 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. На полигоне опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом 9 апреля пройдет обследование на предмет готовности объекта к паводку. Предыдущая инспекция на предмет безаварийного пропуска талых вод, проведенная в феврале текущего года во время оттепели, нарушений в деятельности полигона не выявила.

Poligonkb.spb.ru Полигон «Красный Бор»

Об этом сообщил начальник Департамента Росприроднадзора по СЗФО Олег Жигилей на встрече с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Кирилловым.

Во время апрельской инспекции будут обследованы гидротехнические сооружения полигона, шлюз-регулятор, выпуск №1, магистральный канал, впадающий в ручей Большой Ижорец. На выпуске будет осуществлен отбор проб воды.

Начальник Департамента Росприроднадзора по СЗФО проинформировал вице-губернатора о том, что ранее выданные полигону предписания об устранении различных нарушений на данный момент исполнены.

«Мы рассчитываем, что уже в самое ближайшее время вопрос о рекультивации полигона будет решен на федеральном уровне», — отметил, в свою очередь, вице-губернатор Владимир Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о том, что необходимо как можно скорее запустить процесс обезвреживания накопленных отходов и рекультивации полигона «Красный Бор». Как ожидается, оператором рекультивации полигона станет ГК «Росатом».