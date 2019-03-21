Екатеринбург, 21 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на Плотинке открылась галерея ретро автомобилей, сообщается на сайте E1.RU.

E1.RU Benz Patent-Motorwagen

Среди редких экспонатов Benz Patent-Motorwagen с двигателем внутреннего сгорания. Машина была запатентована в 1886 году Карлом Бенцем. Машина похожа на трехколесный велосипед. Такой внешний вид автомобиль получил из-за того, что Бенц не смог решить проблему, связанную с рулевым управлением.

Одной из целей выставки является привлечение внимания к ретро-ралли, которое пройдет в этом году. Галерея будет работать четыре месяца. Все желающие могут увидеть экспонаты круглосуточно, так как они стоять в павильоне со стеклянными стенами.

«Это правильная идея — показывать ретро автомобили в центре города. Ретро движение помогает сохранить техническую культуру. Надеюсь, что дети, которые увидят их, оторвутся от своих айфонов и заинтересуются техникой, пойдут в кружки», — сказал на открытии выставки мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, в 2019 году в Екатеринбурге впервые состоится ретро-ралли. Кроме того, гонки старинных авто традиционно пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Калуге и Великом Новгороде. Маршрут ралли уже составлен.

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