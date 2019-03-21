Большинство в ЕС смотрят в финансовое будущее с пессимизмом — опрос
Варшава, 21 марта, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Большинство жителей ЕС считают, что, когда дети в их стране вырастут, то будут жить в финансово более плохих условиях, нежели они; исключением стала Польша, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.
В десяти опрошенных странах в среднем 58% жителей уверены, что с финансовой точки зрения следующее поколение будет жить сложнее, чем они сами; только 30% считают, что в будущем финансовые условия станут лучше. С пессимизмом смотрят в финансовое будущее большинство опрошенных во всех странах, кроме Польши. В ней ожидания оказались очень позитивными, особенно на фоне остальных. Лидером по пессимистичным ожиданиям с заметным отрывом оказалась Франция.
Как вы считаете, когда дети в вашей стране вырастут, будут ли они в финансовом плане жить лучше своих родителей — или хуже?
|Будут жить хуже
|Будут жить лучше
|Польша
|25%
|59%
|Германия
|52
|37
|Венгрия
|41
|35
|Швеция
|50
|35
|Нидерланды
|54
|35
|Испания
|72
|24
|Великобритания
|70
|23
|Италия
|61
|19
|Греция
|69
|18
|Франция
|80
|15