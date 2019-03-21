Варшава, 21 марта, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Большинство жителей ЕС считают, что, когда дети в их стране вырастут, то будут жить в финансово более плохих условиях, нежели они; исключением стала Польша, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1896

В десяти опрошенных странах в среднем 58% жителей уверены, что с финансовой точки зрения следующее поколение будет жить сложнее, чем они сами; только 30% считают, что в будущем финансовые условия станут лучше. С пессимизмом смотрят в финансовое будущее большинство опрошенных во всех странах, кроме Польши. В ней ожидания оказались очень позитивными, особенно на фоне остальных. Лидером по пессимистичным ожиданиям с заметным отрывом оказалась Франция.

Как вы считаете, когда дети в вашей стране вырастут, будут ли они в финансовом плане жить лучше своих родителей — или хуже?

Будут жить хуже Будут жить лучше Польша 25% 59% Германия 52 37 Венгрия 41 35 Швеция 50 35 Нидерланды 54 35 Испания 72 24 Великобритания 70 23 Италия 61 19 Греция 69 18