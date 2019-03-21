Кабул, 21 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Инцидент произошел в четверг, 21 марта, в районе Карт-е Сахи. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, еще 14 получили различные ранения.

«Два человека погибли и 14 пострадали в результате взрыва в районе Карт-е Сахи в Кабуле», — передает вещатель.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Афганистане в результате двух взрывов погибли семь человек. Первый взрыв произошел в провинции Кандагар, второй — в провинции Газни.

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