Москва, 21 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Российская валюта укрепилась в паре с долларом на торгах 20 марта и готова продолжить обновлять максимумы августа на сегодняшней сессии в условиях повсеместного ослабления доллара. По итогам вчерашней сессии пара доллар/рубль опустилась под отметку 64 руб., снизившись еще на 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Американец» реагирует на итоги заседания ФРС. Центробанк проявил голубиный настрой, и, несмотря на то, что игроки ожидали реализацию такого сценария, валюта не удержалась от падения. Регулятор понизил свои прогнозы по экономике и ставкам — теперь в этом году не планируется ни одного повышения, а в 2020-м — всего одно. Также ФРС решила перейти к замедлению темпов сокращения баланса», — пояснил эксперт.

Более мягкий тон американского ЦБ не только негативен для доллара, но и одновременно позитивен для рисковых активов, тем самым поддерживая и рубль, и нефть, которая служит еще одним фактором поддержки для российской валюты.

«Нефть марки Brent обосновалась над уровнем 68 долларов за баррель, отметив свежие максимумы в районе 68,43. Учитывая, что доллар при этом остается под давлением, в начале сессии пара доллар/рубль может сегодня, 21 марта, просесть сразу на 0,2−0,3%», — считает Николаев.

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