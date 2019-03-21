Сайтама, Япония, 21 марта, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами чемпионата мира в японской Сайтаме. Произвольную программу фигуристы представили 21 марта.

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Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.

Чемпионами мира стали китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые побили два мировых рекорда — по количеству баллов в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84).

Бронзовые награды завоевала ещё одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт, набравшие по сумме двух программ 217,98 балла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате мира.