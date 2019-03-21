Челябинск, 21 марта, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Глава министерства дорожного хозяйства и траснпорта Челябинской области Дмитрий Микулик уволен. Об этом сообщают местные СМИ.

422737 Увольнение

Как пишет издание Накануне.Ru, все министры и вице-губернаторы региона получили приставку «и.о.». Постановление подписал врио главы области Алексей Текслер. Но Микулик уволен. Основанием названо отсутствие доверия.

Напомним, Дмитрий Микулик возглавляет министерство, которое ФАС назвала участником двух антиконкурентных соглашений. Также добавим, что 19 марта власть в Челябинской области поменялась — губернатор Борис Дубровский ушёл в отставку.