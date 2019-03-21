Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Заместитель камчатского Кроноцкого заповедника по экономике и финансам Оксана Терехова арестована по подозрению в содействии хищению бюджетных денег. Фигурантка уголовного дела будет находиться под домашним арестом. Уголовное дело возбуждено в связи с хищениями сотен миллионов рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Кроноцкий биосферный заповедник: озеро Курильское

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Расследование уголовного дела в Кроноцком биосферном заповеднике началось в 2018 году. Следствие полагает, что в ходе экологических мероприятий по уборке территории заповедника от копившегося десятилетиями мусора были разворованы сотни миллионов рублей. В преступлениях замешаны крупные камчатские предприниматели, а также руководители заповедника.

Большую часть мероприятий в заповеднике в рамках госконтракта выполняло камчатское ООО «Экология». Следствие полагает, что компания выполнила значительно меньшую часть работ, нежели следовало по контракту, однако руководители Кроноцкого заповедника подписывали акты на все работы. За два года, по версии правоохранителей, подрядчики освоили порядка 450 млн рублей, а работ выполнили на значительно меньшую сумму.

Директор ООО «Экологии» Виталий Дрозд и его заместитель Руслан Ошуров были арестованы весной 2018 года, летом того же года в Сочи был арестован экс-заместитель директора Кроноцкого заповедника по охране Александр Ильин. Ильин, в частности, был председателем комиссии, которая принимала работу у подрядчиков.

В феврале 2019 года много шума наделало задержание научного сотрудника заповедника Дарьи Паничевой. Директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок тогда связал это с лобби рыбохода, в котором заинтересованы рыбные олигархи. Однако, как полагает ИА «Кам 24», два данных факта никак не связаны между собой, поскольку вскоре выяснилось, что строительство рыбоходного канала категорически не поддерживают полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Камчатки Владимир Илюхин, Минвостокразвития и вообще — все представители власти, региональной и федеральной, имеющие отношение к рыболовству, экологии и бизнесу на Дальнем Востоке. Задержание финансового директора Петр Шпиленок не прокомментировал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кроноцком природном биосферном заповеднике второй год расследуется уголовное дело о масштабных хищениях бюджетных средств. По версии следствия, речь идёт о присвоении группой лиц сотен миллионов рублей.