Пенсии пересчитают не всем пенсионерам
Москва, 21 марта, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Пенсии пересчитают не всем, а только тем пенсионерам, кто недополучил выплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев («Единая Россия»).
«Закон имеет обратную силу, и поэтому те, кто недополучил пенсию в первые месяцы 2019 года, для них пенсии будут пересчитаны», — заявил Исаев.
Он напомнил, что ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил о том, что в 30 регионах власти намеренно занижали прожиточный минимум пенсионера, что влияло на выплаты.
Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект, который устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.