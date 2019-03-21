Москва, 21 марта, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Пенсии пересчитают не всем, а только тем пенсионерам, кто недополучил выплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Закон имеет обратную силу, и поэтому те, кто недополучил пенсию в первые месяцы 2019 года, для них пенсии будут пересчитаны», — заявил Исаев.

Он напомнил, что ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил о том, что в 30 регионах власти намеренно занижали прожиточный минимум пенсионера, что влияло на выплаты.

Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект, который устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.