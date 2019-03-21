Чита, 21 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову удалось удивить сегодня, 21 марта, многих участников мероприятия, получившего название «Прямой разговор с Александром Осиповым». В ходе диалога с журналистами, общественниками, чиновниками и простыми гражданами он рассказал много любопытного о том, как будет развиваться регион и решаться его проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт правительства Забайкальского края Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов

По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье. Он почти не сдержал слез, отвечая на вопрос матери семерых детей, которая живёт в аварийном жилье без водопровода и обтирает ребёнка-инвалида влажными салфетками, чтобы не было пролежней:

«Мы не можем всем помочь», — произнёс Осипов. Но решить вопрос, немного успокоившись, Осипов все же пообещал.

По поводу обращения матери 13 детей из Улётовского района Елены Брюковой (женщина рассказала, что за одним из опекаемых детей закреплено жилое помещение в Чите, которое находится в плохом состоянии) Александр Осипов дал поручения разобраться в ситуации.

«Необходимо принципиально менять отношение муниципальной и краевой власти к простым людям. Надо быть нацеленными в первую очередь на решение проблем обратившихся людей, а не поиском причин невозможности их разрешения», — отметил глава региона.

В связи с защитой проекта по созданию ТОР «Забайкалье», глава региона сообщил о подготовке второй очереди из 45 перспективных инвестиционных проектов.

«Это 19 тысяч новых рабочих мест и миллиарды рублей инвестиций. Нашими приоритетами экономического развития в регионе являются — агропромышленный комплекс, лесопереработка, малое и среднее предпринимательство, транспорт, добыча полезных ископаемых», — подчеркнул руководитель Забайкалья и успокоил: китайцы в рамках Дальневосточного гектара Забайкалье не скупят.

Весьма любопытным был ответ Александра Осипова по поводу лесных проблем: он полагает, что самая страшная угроза — это чиновники. Также он не стал лукавить и признался в неготовности региона к тушению лесных пожаров:

«Не готовы мы к пожарам или наводнению. Все слабое, техники не хватает, слаженности между работниками нет. Будем наводить порядок и поддерживать добровольные пожарные формирования».

Участники мероприятия затронули тему пьянства населения.

«Алкоголь — это война против жителей края. Только в январе этого года от последствий алкогольного опьянения погибло 28 человек. Ухудшаются показатели здоровья, снижается трудовые качества. Мы должны всем обществом искать решение этой проблемы», — отметил он.

Также Александр Осипов в ходе дискуссионного общения с забайкальцами рассказал о новом качестве государственного управления в крае. По его словам, для того, чтобы обновить управленческую команду в крае реализуется кадровый проект «Забайкальский призыв».

"Это позволит нам иметь достойный кадровый резерв. Сейчас мы только апробируем технологии, которые уже успешно реализуются в стране. Для нас важно, чтобы люди, пришедшие на государственную службу, руководствовались интересами забайкальцев, были честными, умели добиваться поставленной цели», — отметил Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 марта, в Чите проводится мероприятие, которое по своей сути и содержанию очень напоминает «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Поясняя необходимость именно в таком формате глава Забайкалья пояснил:

«В общении с людьми я чувствую и вижу, что взаимосвязи и понимания недостаточно, мы не достигаем желаемого уровня обратной связи. Поэтому я предложил такой формат. При напряженном графике я постараюсь выезжать в районы Забайкальского края чаще для решения конкретных проблем».

Напомним, порядка тысячи человек находятся сейчас в спортивно-концертном комплексе «Мегаполис-Спорт». Сбор вопросов и предложений для руководителя края был запущен заранее. Всего поступило более 6,5 тысячи обращений.