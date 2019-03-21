Вашингтон, 21 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил 100 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

Кузнецов забросил шайбу в матче с «Тампой Бэй Лайтнинг», которая стала для него 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения этой отметки ему понадобилось 408 матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Вашингтоном» в овертайме со счётом 5:4. Кузнецов отметился голом.

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