Нападающий «Вашингтона» Кузнецов забросил 100 шайб в НХЛ
Вашингтон, 21 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил 100 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Николай Когоут. Хоккей. 1950-е
Кузнецов забросил шайбу в матче с «Тампой Бэй Лайтнинг», которая стала для него 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения этой отметки ему понадобилось 408 матчей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Вашингтоном» в овертайме со счётом 5:4. Кузнецов отметился голом.
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