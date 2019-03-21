Вашингтон, 21 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Сенатор Джефф Меркли внес в конгресс Соединенных Штатов резолюцию о необходимости противодействовать «вмешательству России» в президентские выборы на Украине, сообщает 21 марта RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В документе отмечается, что Вашингтону необходимо и дальше сотрудничать со своими союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, которые необходимы для «сдерживания попыток Москвы» подорвать легитимность результатов президентских выборов на Украине.

Согласно резолюции, не позднее 90 дней после принятия документа американский лидер Дональд Трамп должен предоставить результаты оценки «масштабов и сферы охвата российского вмешательства в президентскую кампанию».

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Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Ранее действующий президент этой страны Петр Порошенко заявил, что Россия якобы пытается сорвать президентские выборы на Украине. По его словам, через пять лет Украина пройдет «точку невозврата в Советский Союз», а это, якобы, противоречит «планам Кремля».

Отметим также, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва с уважением отнесется к воле украинского народа, кого бы он ни избрал на предстоящих выборах президента страны. По словам российского лидера, Москва будет ждать, когда в Киеве восторжествует здравый смысл, так как с нынешним руководством Украины «cварить кашу» не получится.

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