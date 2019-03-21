Красноярск, 21 марта, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Управление ФСБ России по Красноярскому краю сегодня, 21 марта, обнародовало комментарий, касающийся громкого дела против советника красноярского губернатора Антона Натарова.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР «Рога и копыта»

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, УФСБ совместно с Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу «пресечена деятельность организованной преступной группы». Поясняется, что группа состояла из «должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда средств массовой информации Красноярского края».

«Установлено, что участниками группы разработана и реализована преступная схема по хищению денежных средств в особо крупном размере компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка», — говорится в сообщении краевого УФСБ.

Уточняется, что с подконтрольными фирмами заключались фиктивные договоры на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись.

Уголовное дело было возбуждено 28 февраля 2019 года (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантов задержали 15 марта. По местам их проживания и работы прошли обыски.

Напомним, по сообщениям красноярских массмедиа, 15 марта были задержаны советник губернатора края, сын депутата Госдумы от ЛДПР Сергея НатароваАнтон Натаров и бухгалтер регионального отделения ЛДПР Денис Бундюк. Сообщалось также о задержании части нынешнего и бывшего руководства сайтов Newslab и «Дела.ru». По данным Рrmira.ru, общий ущерб может составить 100 миллионов рублей.

Тем временем губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что уголовное дело в отношении Натарова не связано с подготовкой к проведению Универсиады, которая состоялась в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

«Если речь идет об Антоне (Натарове), то, насколько мне известно, его проблемы и претензии к нему никак не связаны с Универсиадой. Это касается эпизодов его прежней жизни», — цитирует Усса «Интерфакс».

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Поясняется, что во время Универсиады Натаров выполнял организационные функции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Антон Натаров был назначен советником губернатора Красноярского края в октябре 2017 года.