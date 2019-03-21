Курган, 21 марта, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Курганской области после ремонта дороги заболачивается 89 гектаров пахотной земли. Нарушения при ремонте федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган выявили курганские общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Новое Изамбаево Капитальный ремонт автомобильной дороги

Тревогу забили жители деревни Шевелева Катайского района. Они второй год не могут провести посев зерновых. В 2017 году около населённого пункта был проведен капитальный ремонт федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган.

«При замене водоотводящей системы новую трубу подняли на один метр от прежнего уровня, а две трубы, находящиеся рядом, после ремонта так и не очистили. В результате из-за подъема грунтовых вод сток их стал невозможен и земли сельхозназначения оказались затоплены. Выведенными из оборота оказались около 89 га земли», — сообщают общественники.

Как отмечают сами сельчане, они предвидели данную ситуацию. Во время ремонта трассы обращались к местным властям, писали и звонили заказчику — в Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства. Как сообщают местные жители, представители учреждения «Южный Урал», видя плавающих в пшенице уток, сказали, что все в порядке, и порекомендовали выращивать рис.

Граждане обратились за разъяснением ситуации в администрацию Катайского района, департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, федеральное учреждение «Южный Урал» для того, чтобы они дали свои разъяснения.

В правительстве Курганской области взяли решение проблемы на личный контроль. Чиновники обещают провести переговоры с дорожниками о ликвидации таких последствий ремонтной деятельности.

В Управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в рамках капитального ремонта автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган «на участке км 142+460 (в районе водопропускной трубы вблизи д. Шевелева)» нарушения не допускались. Капитальный ремонт был произведён в строгом соответствии с проектом, который прошёл экспертизу в «Главгосэкспертизе России».

«Ранее (до капремонта) водопропускная труба стояла ниже требуемых отметок, что приводило к застою воды в ней, создавая тем самым риски разрушения трубы и размыва земляного полотна автомобильной дороги. В ходе капитального ремонта проблема была снята: в настоящий момент труба осуществляет беспрепятственный пропуск воды, защищая земляное полотно автомобильной дороги от подтопления. Однако сигнал участников ОНФ принят, проводится проверка», — отметили в ведомстве.