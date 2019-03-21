Киев, 21 марта, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Петицию о легализации медицинской конопли поддержал комитет Верховной рады по вопросам прав человека, сообщил 20 марта телеканал Громадське.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Петиция набрала более 25 тыс. голосов и её единогласно поддержали все члены комитета.

Участники заседания решили создать рабочую группу, которая разработает закон об урегулировании медицинском применении конопли. Они также приняли обращение к Кабинету министров, в котором попросили рассмотреть вопрос о снятии запрета на использовании конопли в лечебных и исследовательских целях.

«Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, это потому, что это нарушение права человека нормально жить», — прокомментировал депутат Верховной рады Георгий Логвинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за легализацию конопли выступила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она аргументировала это тем, что конопля разрешена в половине штатов США, Канаде, Австралии, а также во многих странах Европы.

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