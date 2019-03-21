Вашингтон, 21 марта, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Оснащение «старого» американского F-15C новым модулем обнаружения противника позволит истребителю уцелеть в бою с российским Су-57. Об этом пишет издание National Interest.

Dvidshub.net F-15C Eagle

Истребитель F-15C Eagle — одна из наиболее распространенных в американских ВВС боевых машин, довольно устаревшая к настоящему времени. Однако её возможности повысит система обнаружения истребителей-невидимок Legion, которую создают в корпорации Lockheed Martin, полагает автор статьи.

Системой Legion планируют оснастить и F-15C, и F-22. Её работа основана на длинноволновом инфракрасном спектре, который не могут подавить истребители пятого поколения.

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Модуль Legion сведет на нет любое преимущество скрытности Су-57. При обнаружении российского истребителя на дальнем расстоянии F-15C сможет выпустить по нему ракеты Raytheon AMRAAM. Если при этом Су-57 уцелеет, он будет иметь огромное преимущество перед F-15C из-за своей маневренности. Дальнейший сценарий не исключает взаимного уничтожения машин.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-57 является российским истребителем пятого поколения, который в настоящее время проходит летные испытания. Ранее стало известно, что американские военные ищут разработчиков воздушных целей с характеристиками «продвинутых самолётов противника» — российского Су-57 и китайских J-20 и FC-31.