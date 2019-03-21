Москва, 21 марта, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Москве 11 крупнейших предприятий с 28 по 30 марта проведут бесплатные экскурсии для всех желающих. В столице впервые пройдет акция «Открой#Моспром», сообщается на сайте градоначальника.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Москвичи узнают, как производят молочные продукты, торты, шоколад, мороженое и других продуктов питания. Узнают о производстве автомобилей и сборке космических спутников.

Всего в рамках акции организуют более 70 экскурсий по предприятиям. Отмечается, чтобы попасть на экскурсию необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начал работать виртуальный экскурсовод — робот Борис. Чат-бот бесплатно проводит экскурсантов туристическими маршрутами и квестами.

Подробнее: Экскурсии по Москве начал проводить виртуальный робот Борис