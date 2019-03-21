Сеул, 21 марта, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В Южной Корее будут штрафовать или лишать свободы владельцев собак без поводка, которые напали на человека, сообщает телеканал YTN.

State Farm Собака

В 2018 году в Южной Корее произошло 2 300 инцидентов с участием домашних питомцев.

По словам директора школы по дрессировке собак, перед выходом на улицу на собаку следует надеть намордник, чтобы животное не напугало и не мешало другим людям, а поводок должен быть короче 1,5 м.

Впредь, если человек скончается от укусов собаки, спущенной без поводка, хозяина животного ожидает штраф в размере до 30 млн вон (~$26 620) или лишение свободы до трех лет, если человек пострадал в легкой или тяжелой степени, то размер штрафа составит до 20 млн вон (~$17 746) или лишение свободы до двух лет.

Кроме того, выгуливать собак на территории детских садов и начальных школ запрещено.

Тех владельцев собак, которые втайне избавились от домашнего питомца, также ожидает наказание в виде лишения свободы до двух лет или штраф в размере до 20 млн вон (~$17 746).