Маунтин-Вью, США, 21 марта, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Новый дудл (логотип поисковой машины, может быть статичным, анимированным или интерактивным) Google сделан на основе искусственного интеллекта. Компания обновила его 21 марта, за 10 дней до рождения Иоганна Себастьяна Баха.

Google.ru Google

Нейросеть позволяет всем пользователям сервиса выступить в роли композитора, в основу её обучения легли 306 произведений знаменитого композитора. Таким образом, любой может набросать простую мелодию, а искусственный интеллект на её основе и на базе выявленного алгоритма создаст новое произведение. Стоит отметить, что пользователям доступен ряд настроек, в которых они могут попытаться разобраться самостоятельно.

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Напомним, 20 марта 2019 года стало известно, что власти ЕС наложили на Google уже третий по счету штраф за нарушение антимонопольного законодательства. На этот раз сумма штрафа составила €1,49 млрд.