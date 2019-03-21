Тюмень, 21 марта, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Тюмени Калининский районный суд обязал горадминистрацию снести недостроенную многоэтажку на пересечении улиц Герцена и Камышинской. Недостроенный объект злополучной фирмы «Континент» нёс угрозу рядом стоящим зданиям, разрушался. И был признан самовольной постройкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Истцов — собственников квартир близлежащих домов — поддерживала третья сторона в лице управления строительства Тюменской области.

Компания-застройщик «Континент» возводила дом с 2000 года путём долевого участия. Сдача намечалась на 2002 год. Аварийным объект был признан в 2013 году. Фирма «Континент» обанкротилась в 2016 году. В 2017 году на руководителя фирмы было заведено уголовное дело.

Отметим, что другой долгострой данный компании на перекрестке улиц Ленина и Кирова уже сносится. Обманутые дольщики получили квартиры от другой фирмы — «Тюменской домостроительной компании».