Луганск, 21 марта, 2019, 08:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики совершили тринадцать обстрелов территории ЛНР, заявили 21 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под обстрелом оказались позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Веселая Гора, Золотое-5, Калиново, Калиново-Борщеватое, Лозовое, Молодежное, Обозное, Первомайск, Смелое и Фрунзе.

ВСУ выпустили 24 снаряда из 122 мм гаубиц, 71 мину калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, данные о разрушении гражданской инфраструктуры уточняются.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили 320 единиц боеприпасов по территории ЛНР.

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Всего за последние полгода территория ЛНР 689 раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. Жертвами ВСУ стали пять мирных жителей, включая одного ребёнка.

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