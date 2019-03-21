Москва, 21 марта, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В России средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения трудоспособного возраста составляла 37,1 часа. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики за третий квартал.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

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При этом в разных регионах страны жители трудились по-разному. Так, больше всего работали в Ставрополе — 39 часов в неделю. А вот Республика Алтай оказалась в числе «ленивых» регионов. Здесь продолжительность рабочей недели составила 32,9 часа, сообщает RT. Также не велик этот показатель в Карелии (33,4), Республике Коми (34,1), Дагестане (34,2 часа), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

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А вот рабочее население в Калмыкии, Воронежской области и Еврейской автономной республике в среднем в неделю трудилось 38,8 часа. Также много работают и жители Владимирской и Ростовской областей — в среднем 38,7 часа в неделю.

Согласно данным Росстата, мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане России назвали критерии «работы мечты». Основное условие — это стабильность. Немаловажным является и высокий уровень заработной платы, а также хороший коллектив.