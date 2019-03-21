Чита, 21 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Назначенный осенью 2018 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов проводит сегодня, 21 марта, в Чите масштабное мероприятие, по своей форме и сути напоминающее «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеотрансляции Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов отвечает на вопросы в рамках проекта «Прямой разговор с Александром Осиповым»

Цитата из видеотрансляции «Прямой разговор с Александром Осиповым». Участники

В читинском спортивно-концертном комплексе «Мегаполис-Спорт» собрались сотни людей, и это не только представители СМИ, но и чиновники, общественники и простые забайкальцы. В ходе мероприятия, получившего название «Прямой разговор с Александром Осиповым», идёт обсуждение самых наболевших проблем региона и путей их решения.

«Прямой разговор с Александром Осиповым уникален хотя бы тем, что мероприятие подобного формата проводится в регионе впервые. Большие пресс-конференции глав региона у нас были, а вот на прямое и откровенное общение с народом решился только Осипов», — отмечают в редакции газеты «Забайкальский рабочий».

Своё общение новый глава Забайкалья начал с краткого обзора:

«Сегодня 146-й день моей работы. Когда я стал руководить регионом, в крае уже было накоплено 4 миллиарда рублей долгов, арестовано более 400 счетов муниципальных бюджетных учреждений, не было средств, чтобы всем бюджетникам заплатить заработную плату. Не хватало средств на оплату коммунальных услуг бюджетной сферы. Не было средств на закупку угля. Когда он решился — не оказалось полувагонов для доставки топлива. Пришлось в ручном режиме решать данный вопрос», — отметил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Также он напомнил, что когда он получил назначение, в Забайкальском крае были не решены вопросы по ликвидации последствий летнего паводка, не сформированы списки граждан, потерявших жильё, имущество, не определены источники средств на восстановление дорог, мостов.

«Сегодня острота этих вопросов снята, проблем ещё масса», — признался новый глава.

Он также напомнил, что его предложение распространить на Забайкалье весь механизм дальневосточных преференций развития получило поддержку главы государства.

«В результате наш регион получил самые действенные, самые сильные механизмы развития и поддержки в стране», — сказал глава Забайкальского края.

Между тем известно, что председатель общества инвалидов Черновского района Людмила Пудышева от участия в разговоре с руководителем региона ожидает решения давней проблемы, связанной с большими счетами за обслуживание помещения, в котором размещается спортивно-оздоровительный клуб для инвалидов «Альтаир». Председатель дачного кооператива «Монтажник» Ксения Глаголева пришла на «Прямой разговор», чтоб задать наболевший вопрос по поводу компенсационных выплат после паводка.

Напомним, наводнение небывалой силы Забайкальский край пережил летом 2018 года. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и затопили значительные территории. На территории 11 муниципальных районов подтоплению подверглись более двух тысяч хозяйств, более 2600 приусадебных участков и личных подворий.

Читайте также: Компенсацию за разрушенное наводнением жильё получили не все забайкальцы

Врио губернатора Забайкалья экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов назначен в ноябре 2018 года после досрочной отставки Натальи Ждановой. В биографии указано, что Александр Осипов является «одним из самых эффективных и последовательных отраслевых лоббистов России».