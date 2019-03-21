Москва, 21 марта, 2019, 07:49 — ИА Регнум. В России утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В частности, программа предусматривает расширение сети высокоскоростных магистралей, повышение транспортной мобильности людей и переход РЖД на «цифровую железную дорогу».

Цель проекта «Цифровая железная дорога» — повысить качество предоставляемых транспортных и логистических услуг за счёт применения цифровых технологий.

На развитие РЖД до 2025 года будет выделено около 9 трлн рублей, 4 трлн рублей из которых — средства инвесторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Российские железные дороги» (РЖД) в 2019 году вложат более 20 млрд рублей на обновление парка электричек.

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