Киев, 21 марта, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет попасть на Украину 1 апреля, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 марта в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Пиар за $300 в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Михаил Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины», — прокомментировал Аваков заявление политика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Саакашвили заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну.

В пограничной службе заявили, что не пустят политика в страну, даже если он попытается въехать на её территорию.

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