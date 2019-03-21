Екатеринбург, 21 марта, 2019, 07:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стремление владельца одного из магазинов раздавать бесплатно списанную еду обернулось штрафом. После огласки в СМИ в торговую точку нагрянули представители Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Еда

В различных местных магазинах периодически проводятся разные акции помощи малоимущим гражданам. Были так называемые «полки добра», на которых продукты питания можно было взять бесплатно. Причём вполне качественные, с нормальным сроком годности. Но такая идея не прижилась. Еду с таких полок стали брать отнюдь не малоимущие граждане, а вполне обеспеченные. И не просто брать, а требовать ещё и ещё.

В одном из магазинов решили подойти к этому делу иначе и раздавать бесплатно уже списанный товар. На такую еду обеспеченные, но любящие халяву покупатели в дорогих шубах вряд ли позарятся. 18 марта владелец одного из магазинов Екатеринбурга Иван Зайченко разместил на своей странице в соцсети Facebook информацию о начале такой акции.

«Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просрочненные продукты, выброшенные магазинами. Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытым. Буду счастлив, если остальные ретейлеры возьмут это на вооружение», — заявил бизнесмен.

В Роспотребнадзоре этот порыв бизнеса оценили сразу, вначале заявив, что торговая точка может быть оштрафована, а затем и приехав с проверкой. Нарушения были найдены. Магазин не закрыли, но распорядились списать и утилизировать всю просроченную и некондиционную продукцию. «Будет штраф, минимум 100 тыс.», — написал предприниматель в соцсетях.

Областное управление Роспотребнадзора тоже выступило со своим заявлением, официальным. Из него следует, что факта бесплатной раздачи продуктов питания, у которых срок годности уже истёк, выявлено не было.

«Однако при проведении расследования сотрудниками управления были выявлены иные нарушения обязательных требований к обороту пищевой продукции, за которые виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Отметим, формально надзорное ведомство право на 100%. Продавать или раздавать продукцию с истекшим сроком годности действительно нельзя. Особенно это касается скоропортящейся продукции, например, творога и сметаны. Знающие люди вообще не берут в магазинах «молочку», которой уже больше двух дней — просто не уверены в том, что её хранили правильно, и, следовательно, боятся отравиться. И просто так на помойку еду из магазинов не выкидывают, такой просроченный товар утилизируется особо.

Но разные инициативы по бесплатной раздаче еды возникают не только на Урале, они есть практически по всей стране. Намерения благие, хотя и не всегда в рамках закона. И то, что идеи бесплатно раздавать еду всё чаще воплощаются в магазинах, говорит об остроте проблемы — есть в стране люди, которым элементарно не хватает денег на еду. Не секрет, что уровень бедности в России достаточно высокий. Многим гражданам питание и другие предметы первой необходимости приходится добывать в том числе и на мусорках.

В больших городах проблему частично решают благотворительные столовые. Например, такая есть в Екатеринбурге. Пункты раздачи еды именно малоимущим и на законных основаниях, видимо, были бы весьма кстати. Появятся ли, покажет время.