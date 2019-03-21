Британия сдалась ЕС, США и Бразилия дружат против Венесуэлы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Военный союз против Венесуэлы могут создать Трамп и Болсонару;
- В ООН вновь заговорили о «геноциде» в Сребренице;
- Великобритания сдаётся на милость Евросоюза;
- Почему Каталонию нельзя сравнивать с Баварией или Шотландией;
- Российские власти попытаются сдержать в Крыму «дикие» цены.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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