Якутск, 21 марта, 2019, 06:46 — ИА Регнум. В Якутии распространяются видео, на которых житель республики сначала бьёт по голове выходца из Средней Азии, а затем рассказывает в полиции о том, почему нанёс ему побои. При этом в министерстве здравоохранения региона утверждают, что избитые мигранты за медицинской помощью не обращались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

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На видео, опубликованном СМИ республики, мужчина ведёт мигранта вдоль дороги, угрожая пистолетом. Когда авторы видео просят якутянина отпустить приезжего, он начинает его бить по голове прикладом пистолета. ИА SakhaDay публикует запись допроса этого мужчины. Якутянин подтверждает, что нанёс побои гражданину Таджикистана. Мигрант ничем не спровоцировал агрессию, он просто шёл по улице.

«Нанес побои, чтобы уезжал отсюда. Раньше этого гражданина не знал», — пояснил свой поступок житель Якутии.

В министерстве здравоохранения республики при этом опровергают распространяемую в соцсетях информацию о том, что выходцы из стран Средней Азии массово обращаются за медицинской помощью после побоев.

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«На сегодняшний день обращений за медицинской помощью в медучреждения республики лиц из стран Средней Азии не зафиксировано», — сказала министр здравоохранения республики Елена Борисова, призвав не верить провокационной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, после акций протеста, причиной которых стало похищение и изнасилование якутянки мигрантом из Киргизии, работающие водителями маршрутных автобусов в Якутске гастарбайтеры массово не вышли на линии, опасаясь за свою безопасность. В транспортной компании сообщается, что горожане отказывались платить мигрантам за проезд, оскорбляя их. В соцсетях сообщается о погромах в овощных киосках, совершившая их группа людей, по информации полиции, уже задержана.

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