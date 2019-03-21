США, 21 марта, 2019, 06:37 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Торонто» шайбы забросили Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Митчелл Марнер и Зак Хайман. У «Баффало» отличились Кейси Миттельштадт и Александр Нюландер.

На сегодняшний день «Торонто» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 93 очка в 74 матчах. «Баффало» идёт на 25-м месте, в активе команды 71 очко в 73 играх.

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:5 (1:0, 0:2, 1:2).

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