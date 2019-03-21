Барнаул, 21 марта, 2019, 06:28 — ИА Регнум. Известие о прекращении поставок в Россию трёх жизненно необходимых лекарств японской фармацевтической компании Takeda («Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед» и лекарство «Атенолол Никомед») вызвало неоднозначную реакцию медиков. К примеру, алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков отметил, что не считает нужным назначать пациентам атенолол и амиодарон, поскольку у этих препаратов существует много побочных действий. Иного мнения придерживается кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Лекарства

«Данные препараты, хотя и являются вполне добротными, к настоящему моменту фактически морально устарели. Особенно большое сожаление у клиницистов вызывает прекращение производства антидепрессанта амитриптилина, который до сих пор очень широко применяется во врачебной практике из-за дешевизны и высокой эффективности».

Напомним, о прекращении после апреля 2019 года японской компанией Takeda поставок в Россию трех лекарственных препаратов известила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед» и лекарство «Атенолол Никомед», которое применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, исчезнут с российских аптечных прилавков, потому что Takeda планирует пересмотреть свой «продуктовый портфель» и переоснастить производство.