Ростов-на-Дону, 21 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Десять бронированных автомобилей «Тигр-М» поступили в российские подразделения военной базы Южного военного округа в Абхазии, передает телеканал «Звезда».

Vitaly V. Kuzmin Бронеавтомобиль Тигр-М

Комментируя пополнение техникой, глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев отметил, что «Тигр-М» предназначается для огневой поддержки подразделений, ведения разведки, сопровождения и охраны колонн.

Он пояснил, что внутри, помимо мест для водителя и старшего машины, есть место и для размещения десанта. В бронеавтомобиле есть ячейки для средств связи, боекомплекта и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Также в «Тигре-М» есть системы автоматического регулирования давления воздуха в шинах, система автоматического тушения пожара, предпусковой подогреватель и лебедки самовытаскивания с электроприводом.

Отмечается, что «Тигр-М» весит шесть с половиной тонн, запас его хода составляет тысячу километров, он может развить максимальную скорость более 120 км/ч.