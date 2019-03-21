Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2019, 06:52 — ИА Регнум. На Камчатке может исчезнуть всемирно известный питомник ездовых собак — участников международной гонки Берингия, а вместе с ним и родовое стойбище аборигенов общины Нюлтен, которую возглавляет самый известный каюр полуострова Маргарита Байшукова. По жалобе депутата-единоросса Росрыболовство выписало огромный штраф, который маленькой общине не потянуть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ездовые собаки

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На Камчатке отшумела международная гонка на собачьих упряжках Берингия. В этом году на гонку на упряжке питомника общины Нюлтен вышла участница из Швейцарии Алексия Шоффа. Это обычное дело — привезти с собой свою упряжку из Швейцарии на Камчатку невозможно, берут у местных. Питомник Маргариты Байшуковой известен далеко за пределами полуострова. Теперь питомник исчезнет. Вместе с ним исчезнет и стойбище — традиционный балаган и юрты.

По данным ИА «Камчатка. Информ», в Росрыболовство с жалобой обратился депутат-единоросс из Мильковского района Олег Голубев. Он пожаловался на то, что в водоохранной зоне реки Амшарик родовая община содержит собак — построила вольеры, туалет, другие постройки. По результатам проверки Росрыболовство, его территориальное управление, выписало общине штраф в 200 тыс. рублей.

Примечательно, что депутат Голубев — сам представитель аборигенов Камчатки, даже председатель Мильковской районной ассоциации КМНС.

Сегодня Маргарита Байшукова перегоняет упряжку из 15 ездовых собак, нарты в другой район, собак согласились приютить добрые люди.

«Я решила закрыть питомник. Такой штраф мне не потянуть, не выплатить. Я вообще хотела с собаками откочевать обратно, на Север, где они никогда никому не мешали. А тут вдруг стали мешать», — сказала Маргарита Байшукова.

В 2012 году известный каюр перекочевала из северной Оссоры в Мильковский район. Берег реки Амшарик тогда представлял собой грандиозную свалку всяческого хлама. Община очистила берег реки, вообще всё русло, привела в порядок. Поставила свои традиционные жилища. Там нет ни одного капитального строения. В уборке принимали участие все — и взрослые, и дети. Речка Амшарик проходит через всё село Мильково. Это рукотворная речка, в 30—40-е годы её выкопали местные жители — аборигены. Если сегодня пройти по берегу речки дальше от стойбища, там опять полно всякого хлама — старые машины, шины, ржавый металл. Но Росрыболовство это никогда не беспокоило. Не беспокоит и теперь. А там, где стойбище, — берег чистый, аборигены там поддерживают порядок, обучают детей искусству езды на упряжках.

Сейчас стойбище — этнический уголок, привлекавший туристов, дававший пусть и небольшой, но кусок хлеба аборигенам, — исчезнет. Упряжка сейчас в Палане. В Мильково она уже не вернётся.

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По данным ИА «Кам 24», жители Камчатки намерены организовать сбор средств на уплату штрафа, чтобы спасти уникальный питомник и стойбище.

«Это как минимум непонятно. Аборигены жили здесь тысячи лет, а сегодня им везде ставят заслоны — рыбачить нельзя, охотиться нельзя. Почему Росрыболовство не обращает внимания на стаи бродячих собак, которые носятся бесконтрольно по всем берегам? Это ответственность властей, но их никто не штрафует. У чиновников всегда найдётся повод что-то запретить: «вы бумажку не так оформили». Ну так помогайте! Вон сколько вас там, в кабинетах, сидит, с большими зарплатами! Написавший жалобу депутат-единоросс — сам абориген. Как он сейчас будет своим соплеменникам в глаза смотреть? Но, видимо, единоросс — это уже почти диагноз», — прокомментировал ситуацию главный редактор ИА «Кам 24» Владимир Хитров.

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По мнению депутата Законодательной думы Камчатки Михаила Пучковского, власть на полуострове сегодня сделала и продолжает делать всё, чтобы коренные жители этих мест попросту вымерли.

«Для того чтобы эти народы перестали существовать, делается всё. Всё под запретом. Аборигенам запрещают рыбачить — а они видят, как закапывают тонны рыбы. Им запрещают всё. И гонят постоянно с родных мест. Аборигены исторически обижены, моё мнение. Их статус вообще не определен — кто они? Гости? Хозяева? Каковы их права, есть они вообще? Всё это ведёт к тому, что уже в ближайшей перспективе человечество может утратить эти народы, их культуру, уникальность, быт, традиции. Будет ли от этого хорошо человечеству? Нет, не будет. Но власти нашей это, извините, по барабану», — сказал депутат.

В территориальном управлении Росрыболовства сообщили, что общину оштрафовали за отсутствие у неё разрешения на ведение хозяйственной деятельности в водоохранной зоне.

«Объединение будет оштрафовано на минимальную сумму. Мы не против того, чтобы община оставалась на своём месте, но её членам необходимо получить разрешение. Если документы от них поступят, мы поможем с оформлением», — прокомментировали в СВТУ Росрыболовства.

Получается, что общине и её уникальному питомнику можно находиться на берегу реки Амшарик? Всё дело опять в бумажках? А чего ж Росрыболовство сразу не помогло? Похоже, чиновники этого ведомства понимают свою функцию как исключительно карательную? Гигантского штрафа общине не потянуть. Разве что добрые люди помогут.

В селе Мильково переживают за судьбу общины не только жители.

«Община Нюлтен в регионе хорошо известна. Сюда едут туристы, Маргарита Байшукова обучает детей управляться с собаками, ездить на упряжках. По нашим просьбам они посещают детские сады, участвуют в сельских праздниках, помогают в проведении Берингии. Конечно, мы, в рамках своих полномочий, постараемся сделать всё, чтобы сохранить и стойбище, и питомник в селе», — рассказала глава Мильковского сельского поселения Наталья Гарбузюк.

Жители Камчатки выражают готовность помочь стойбищу и возмущаются поведением властей.

«Мы поможем Нюлтен. Счёт опубликуйте».

«Какого лешего община аборигенов должна платить за право находиться там, где они тысячелетия находились? Кому? Государству, которое для них ничего не сделало?! Так пусть хоть не мешает! Оно же только мешает! И не только аборигенам!»

«Росрыболовство обслуживает любые капризы рыбных олигархов. Кому-то речка понадобилась, точно! Аборигены для них — пустое место. Уполномоченный по КМНС — ставленник губернатора Илюхина, тут всё понятно. Наверное, придёт когда-то время и все причастные ответят за свои преступления перед коренными народами, и не только перед ними».

«Рыбных воротил, которые все реки испакостили, лучше бы штрафовали!».

«А ничего, что в Мильково стоят и женская зона, и ДЭС, и пилорамы, и ДРСУ, и рыбинспекция, которая на своих машинах в речку заезжает? Никому дела нет? А здоровые привитые собачки — вот угроза-то экологии?!» — такие и подобные комментарии оставляют камчатцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство давно воспринимается аборигенами как ведомство, главная цель которого — как можно сильнее осложнить им жизнь. Не так давно суд Камчатки установил грубейшие нарушения прав КМНС со стороны чиновников ведомства. Аборигенам не давали разрешения на рыбалку на основании отсутствия прописки в районе рыбной ловли.

В социальных сетях, в связи с историей в Мильково, жители теперь шутят: как же губернатор Владимир Илюхин определит теперь положение дел в селе, если там не будет собак? Дело в том, что во время международной гонки Берингия глава Камчатки в интервью одному из федеральных каналов признался, что положение дел в сёлах определяет по «мордатости собак» — если те мордатые, значит, в селе всё хорошо.