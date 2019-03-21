Якутск, 21 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Столь массовую акцию протеста в связи с действиями мигрантов в Якутии — порядка 6 тыс. человек — вряд ли бы удалось собрать, если бы людям не предоставили для митинга тёплое помещение и легальную возможность возмущаться. Такое мнение высказал политолог и журналист республики Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Киргизы

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«Весь масштаб последним событиям в Якутии придали вовсе не некие «таинственные организаторы», на которые ссылаются эксперты в телеграмм-каналах и некоторых СМИ. Это сделали наши чиновники из администрации главы и правительства республики. Потому что реальный митинг страшно возмущенных и оскорблённых случившимся людей собрал 17 марта около 200 человек. Вот это реальная сила события. Реальная организационная сила радикалов. Эти 200 человек могли проораться и разойтись, и тем бы всё закончилось. Особенно если бы полиция проявила выдержку и обошлась без задержаний. В социальных сетях опять бы возмущались, ругались, бурчали, но и только. Но гении из АгиП устами руководителя администрации Фёдора Борисова предложили всем недовольным собраться в «Триумфе» и поговорить «за жизнь» с руководством республики и силовых органов. И тем дали отмашку на сбор уже нескольких тысяч. Ещё бы! Тепло (не на улице стоять, сопли морозить), безопасно (полиция крутить не будет за участие в несанкционированном митинге), социально значимо (обещали главу и мэра на встречу), патриотично (ты как бы не мигрантов жучишь, а за республику тянешь)! Как не прийти?! Тут уже нашлись и организаторы, и машины, и духовные лидеры», — высказал мнение эксперт.

По его мнению, такими действиями чиновников проявление антимигрантских настроений было не локализовано, а легализовано со всеми вытекающими последствиями, включая не только поднятие национального самосознания, но и нападения на граждан другой национальности, публичное унижение людей, избиения, порчу чужого имущества.

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Виталий Обедин также подчеркнул, что общественное движение «Ус тумсуу», сыгравшее важную роль в митинге, уже давно пытается взять на себя функцию эдакой народной дружины, объясняющей правила поведения в якутском обществе.

«Сейчас оно делает это с чувством «крыши» и полного морального самооправдания. Теперь они крепко взяли это право «именем ил дархана», — считает политолог, вспоминая, как участники этого движения на рейдах в январе «предъявляли» мигрантам за неправильное поведение. «Конечно, они боятся, нас 25. А если мы нагрянем в количестве 50? Так они, наверное, все так и полягут», — пришли они тогда к выводу.

Политолог обратил отдельное внимание на то, что Киргизия — член Таможенного союза, и её граждане имеют право приезжать в Россию без визы и загранпаспорта.

«Иными словами, формально нелегальных мигрантов среди тех же киргизов, ставших вдруг главной проблемой Якутии, раз-два и обчёлся. Другое дело, что многие работают в нелегальном секторе малого и среднего предпринимательства. Поэтому первичен вопрос нелегального предпринимательства, который якутский бизнес поднимает три последних года! И единственный светлый момент во всём происходящем — власти решили наконец-то всерьёз взяться за нелегальный бизнес. Правда, не факт, что запал не сойдёт через недельку-другую», — отметил Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Якутске прошёл несанкционированный митинг, поводом для которого стало изнасилование горожанки мигрантами. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, проверяется причастность к нападению на женщину ещё двоих мужчин. На стихийной акции протеста собрались выразить своё возмущение этим инцидентом порядка 200 жителей Якутска, на легальном митинге-встрече 18 марта — уже около 6 тыс. человек.

Полиция Якутска сообщает о жителях республики, задержанных после погромов в овощных киосках, СМИ региона публикуют видео, как мигранта заставляют покинуть киоск, угрожая ему пистолетом, а в автотранспортных компаниях города сообщают об оскорблениях водителей и их нежелании выходить работать на маршрут.

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