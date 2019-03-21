Лондон, 21 марта, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Житель Великобритании, 58-летний Эйд Гудчайлд, выиграл в лотерее джекпот в размере 71 млн фунтов стерлингов, сообщает газета Metro.

Британские фунты

Газета отмечает, что первым делом, узнав о выигрыше, британец позвонил своим родителям и попросил их перестать экономить деньги. Свою победу в лотерее он отпраздновал, съев пиццу и порцию куриных крылышек.

Гудчайлд отметил, что после выигрыша крупной суммы денег он решил изменить свою жизнь и начать ее с чистого листа. Первым делом он намерен перестать работать посменно, а также потратить часть денег на путешествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта житель американского штата Нью-Джерси выиграл в лотерею джекпот в размере $273 млн. Он заявил, что этот выигрыш изменил его жизнь, так как последние 15 лет он не мог найти работу и жил на случайные заработки.