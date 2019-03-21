Киев, 21 марта, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Нужно уважать и тех граждан Украины, которые говорят по-русски, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

«Мы должны уважать тех наших граждан, я подчёркиваю: наших, не российских, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке», — заявил Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский депутат Вадим Рабинович заявил, что законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» ведет к уничтожению русского языка на Украине, поскольку он лишит права русскоязычных украинцев разговаривать по-русски в своей стране. Это разобъет страну, считает депутат.