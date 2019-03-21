Казань, 21 марта, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Спустя почти год прекратили уголовное дело в отношении швеи из Казани, которая изготовила ростовую куклу, признанную похожей на талисман ЧМ-2018 — волка Забиваку. Скандальное дело вызвало общественный резонанс, в поддержку Ирины З. было собрано свыше 150 тыс. подписей, и в марте 2019 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия умысла, прокуратура не нашла оснований для отмены постановления о прекращении дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уголовное дело

Напомним, волк Забивака по итогам народного голосования был выбран официальным талисманом игр 2018 года. Шесть матчей мирового чемпионата по футболу приняла у себя в июне-июле 2018 года и Казань. Дело швеи из столицы Татарии Ирины З. получило огласку после открытой петиции и публикаций казанских СМИ.

Женщина, работавшая швеёй в творческой мастерской, через соцсети получила заказ от жителя Татарии (якобы сотрудника рекламной фирмы) на изготовление ростовых кукол, которые были бы похожи на волка Забиваку. Мужчина, впоследствии оказавшийся полицейским, ссылался на то, что имеет разрешение на использование товарного знака, которым являлся талисман игр. После выполнения заказа и передачи его в отношении швеи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг»), по которому ей грозил или крупный штраф — от 100 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы, или же лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 80 тыс. рублей.

История, ставшая достоянием общественности, возмутила россиян, и в защиту Ирины было собрано свыше 150 тыс. подписей. В феврале 2019 года следователи вынесли постановление о прекращении уголовного дела из-за отсутствия умысла. В марте стало известно, что прокуратура утвердила его, не найдя оснований для отмены.

Между тем в соцсетях зреет новый виток возмущения, теперь Ирине рекомендуют требовать возмещения морального вреда за уголовное преследование:

«Пусть моральный вред взыскивает обязательно! Нельзя это с рук спускать, берегов уже не видят!», «Теперь осталось наказать майора, ради палки попытавшегося спровоцировать на совершение преступления добросовестного человека», «Сколько женщине нервов, здоровья и всего остального испортили», «Дело закрыли, а что с полицейским? Его необходимо привлечь к ответственности и обязать возместить моральный ущерб Ирине», «Очень рада за Вас, Ирина, наконец-то минули эти проклятые 10 месяцев ожидания справедливости».

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