Стокгольм, 21 марта, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Специальные камеры установят в автомобилях Volvo Cars, выпускаемых с будущего года, которые будут определять степень усталости и опьянения водителя, сообщает автоконцерн.

James Palinsad Алкоголь за рулём

В компании отметили, что эти меры приняты в рамках борьбы с дорожными авариями, основными причинами которых являются нетрезвое состояние водителей, а также усталость. Нововведение призвано помочь водителям.

Определять состояние водителя камера будет по выражению его лица и реакции зрачков. В случае, если камера заметит неправильную реакцию водителя на дорожную ситуацию, он услышит соответствующий сигнал и увидит его на экране.

Если водитель уснет за рулем, автомобиль, благодаря этой системе мониторинга, постепенно остановится сам и съедет на обочину. Кроме того, у автомобилей выпуска 2020 г. скорость не будет превышать180 км/ч.