Вашингтон, 21 марта, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Авиакорпорация Boeing разрабатывают комплекс мер для авиакомпаний, использующих самолеты Boeing 737 MAX, передает телеканал CNBC со ссылкой на источник в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Oleg V. Belyakov Самолёт Boeing 737-8 MAX

Сообщается, что эти меры включают в себя обновление программного обеспечения для модулей самолета, а также программы по обучению летного состава, работающего с этим программным обеспечением. Предполагается, что эти меры помогут исправить недостатки авиалайнера, которые привели к двум авиакатастрофам в Эфиопии и Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы Конгресса США вызвали представителей руководства компании Boeing и представителей Федерального управления гражданской авиации США для дачи показаний по самолетам Boeing 737 MAX. Сенаторов интересуют вопросы безопасности эксплуатации этой модели авиалайнеров, а также подробности того, как этот самолет смог пройти сертификацию для полетов.