Сарасота, США, 21 марта, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Агрессивная белка регулярно совершала нападения на жителей одного из районов американского города Сарасота (штат Флорида), передает CBS Miami.

Andrey Белка

https://www.facebook.com/robby.armstrong.33/posts/2314253128594266

Один из случаев нападения белки попал в объектив камеры безопасности. Пострадавший от укусов Роберт Армстронг рассказал газете The Miami Herald, что это уже не первое нападение грызуна на людей в районе, где он проживает.

«Чертова белка напала на меня… Однажды я ее преследовал и пытался пристрелить из духового ружья, однако она до сих пор жива. Поэтому остерегайтесь сумасшедшей белки», — заявил он.

Газета отмечает, что белку еще детенышем подобрал когда-то один из соседей и вырастил ее, а затем выпустил на волю. С тех пор белка успела покусать почти всех членов семьи Армстронга, включая его ребенка.