Москва, 21 марта, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Темпы роста зарплат у российских граждан замедлились в феврале 2019 года, сообщает Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В минувшем месяце фиксируется замедление до 0,7% по сравнению с февралем 2018 года. При этом в январе темпы роста зарплаты были выше и составляли 1,1%.

Средняя зарплата за февраль по России составила 43 030 рублей. По сравнению февралем прошлого года она выросла на шесть процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальным данным в 2018 году рост реальной заработной платы в России составил 6,8%.