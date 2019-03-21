Париж, 21 марта, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Французский премьер-министр Эдуар Филипп отменил свой визит в Гайану из-за протестов «желтых жилетов» в стране, сообщает Agence France-Presse.

RaphaelQS Эдуар Филипп

Сообщается, что решение отменить поездку премьер-министр принял из-за протестных акций «желтых жилетов» во Франции.

«Учитывая обстановку, связанную с вопросами порядка в стране, премьер-министр отложил свою поездку в Гайану», — говорится в заявлении канцелярии правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестных акций «желтых жилетов» во Франции, проходивших 16 марта, в центре Парижа на Елисейских Полях пострадало около 100 магазинов. Ущерб оценивается в 170 млн евро.