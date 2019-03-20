Вашингтон, 21 марта, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Соединенные Штаты позволили Ираку закупать энергоносители в Иране, несмотря на санкции. Разрешение будет действовать 90 дней, заявил представитель госдепа США агентству Reuters на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Это исключение поможет Ираку справиться с перебоями электроснабжения в стране. Мы продолжаем обсуждать антииранские санкции с нашими иракскими партнерами», — заявил он.

Сообщается, что это исключение позволит Багдаду продолжать закупать энергоносители у Тегерана. Ранее подобное разрешение вводилось 21 декабря 2018 года. Таким образом, Соединенные Штаты продлили срок действия своего разрешения еще на 90 дней. Агентство отмечает, что Ирак ежедневно импортирует около 42,5 млн кубометров иранского газа.