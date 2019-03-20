Вашингтон, 21 марта, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Сенаторы американского конгресса вызвали представителей руководства авиакорпорации Boeing для дачи показаний по двум случаем крушения самолетов Boeing 737 MAX, сообщает агентство Reuters.

Liam Allport Boeing 737 MAX

По данным агентства, дата заседания сената, на котором будут допрашивать представителей авиакорпорации, пока не известна. Однако американские законодатели намерены задать вопросы относительно безопасности авиалайнеров Boeing 737 MAX и двух авиакатастроф с участием этого самолета.

Отмечается, что 27 марта в комитете сената по авиации и космосу пройдут слушания с участием представителей Федерального управления гражданской авиации США. Сенаторы намерены расспросить представителей ведомства, почему самолеты Boeing 737 MAX прошли сертификацию в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился авиалайнер Boeing 737 MAX, США приостановили эксплуатацию самолетов этой модели. 18 марта стало известно, что министерство транспорта США начало проверку деятельности Федерального управления гражданской авиации, которое сертифицировало самолеты Boeing 737 MAX.