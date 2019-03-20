Верховный лидер Ирана заявил об успешном сопротивлении санкциям США
Тегеран, 21 марта, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Иран успешно сопротивляется санкциям США, введенным против республики, заявил верховный лидер страны аятолла Хаменеи в своей новогодней речи по государственному телевидению, сообщает агентство Reuters.
По его словам, исламская республика успешно сопротивляется «беспрецедентно сильным» санкциям со стороны Соединенных Штатов. Хаменеи добавил, что в настоящее время одной из основных проблем экономики Ирана является падение курса национальной валюты. В связи с этим правительству страны стоит решить эту проблему путем наращивания производства различной продукции в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки» с Ираном и ввели новый санкции в 2018 году. Соединенные Штаты также призвали Евросоюз последовать их примеру, однако не нашли значительной поддержки среди руководства стран ЕС.