Тегеран, 21 марта, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Иран успешно сопротивляется санкциям США, введенным против республики, заявил верховный лидер страны аятолла Хаменеи в своей новогодней речи по государственному телевидению, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

По его словам, исламская республика успешно сопротивляется «беспрецедентно сильным» санкциям со стороны Соединенных Штатов. Хаменеи добавил, что в настоящее время одной из основных проблем экономики Ирана является падение курса национальной валюты. В связи с этим правительству страны стоит решить эту проблему путем наращивания производства различной продукции в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки» с Ираном и ввели новый санкции в 2018 году. Соединенные Штаты также призвали Евросоюз последовать их примеру, однако не нашли значительной поддержки среди руководства стран ЕС.