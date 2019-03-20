Комрат, Молдавия, 21 марта, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах инициирует большую встречу с жителями автономии, чтобы обсудить сложившуюся общественно-политическую ситуацию в регионе. Как передает ИА REGNUM, в своем видеообращении Влах сообщила о проведении собрания 23 марта в Конгазе.

Vlah.md Ирина Влах

Башкан напомнила, что 18 марта состоялась специальная сессия Народного собрания Гагаузии. На ней депутаты приняли беспрецедентное решение перенести дату выборов башкана и внести изменения в Избирательный кодекс.

«Являясь гарантом Уложения Гагаузии, считаю, что депутаты должны были действовать в строгом соответствии с действующим законодательством. В этой связи приглашаю всех вас обсудить сложившуюся общественно-политическую ситуацию для того, чтобы сохранить в автономии мир, гражданское согласие и взаимопонимание», — заявила Влах.

Напомним, накануне тема дестабилизации в Гагаузии обсуждалась на встрече башкана Ирины Влах с президентом Молдавии Игорем Додоном. Глава государства высказал обеспокоенность развитием событий в Гагаузии.

Напомним, 18 марта Народное собрание (парламент) Гагаузии перенесло дату выборов башкана (главы) автономии с 19 мая на 30 июня. На том же заседании парламент по инициативе фракции Демпартии внес поправки в Избирательный кодекс автономии, повысив порог явки для признания выборов башкана состоявшимися с 30% до 50%.

Действующий башкан Ирина Влах назвала принятые решения заказом экс-депутата парламента Молдавии от Демпартии Николая Дудогло, но добавила, что «его это не спасет». Отметим, что Влах является главным возможным кандидатом на выборах башкана в 2019 году.