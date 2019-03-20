Киев, 21 марта, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Список людей, которых нельзя преследовать на Украине, был направлен американским послом в Киеве Мари Йованович украинскому генпрокурору Юрию Луценко, пишет Hill.

Ministry of Defense of Ukraine Визит Мари Йованович на Яворовский полигон, Львов

Это произошло во время первой встречи Луценко и Йованович. По словам прокурора, его реакция была отрицательной: он отказался принимать в расчет список лиц, которые являются неподсудными, по мнению Вашингтона.

В интервью изданию Луценко отметил, что украинская генпрокуратура не получила четырех миллионов долларов, которые должен был выделить ей в помощь американский бюджет.

Приводится также реакция госдепа на заявление Луценко, согласно которой Вашингтон не собирался давить на Киев, а только хотел поддержать реформу правосудия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Йованович потребовала уволить главу украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого как «утратившего доверие».