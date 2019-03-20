Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2019, 01:31 — ИА Регнум. В американском Лос-Анджелесе пострадали два человека при взрыве, который произошел в доме района Канога-Парк, сообщает пресс-служба пожарного управления города на своей странице в Twitter.

Взрыв

Сообщается, что в результате взрыва частично обрушилась крыша дома. Признаков возгорания после взрыва обнаружено не было. Двое пострадавших были госпитализированы, об их состоянии не сообщается. В настоящее время полиция расследует причины взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Дагестане произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали три человека, они были госпитализированы.